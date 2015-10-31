مصدر أمنى: الجيش اللبنانى يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية

قال مصدر أمنى إن الجيش اللبنانى أطلق النار اليوم السبت على سيارة تقل متشددين فقتل منهم ثلاثة وأصاب اثنين آخرين فى شمال البلاد قرب الحدود السورية.

وقال المصدر إنه لم يتضح بعد إلى أى جماعة ينتمى هؤلاء المتشددون، مضيفاً إنهم كانوا يقودون السيارة بالقرب من أطراف مدينة عرسال لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى.

وللجماعات ومنها جبهة النصرة التابعة للقاعدة وجود فى غرب سوريا بما فى ذلك قرب الحدود مع لبنان ووردت أنباء عن دخول متطرفين إلى المنطقة الحدودية مرات عديدة.

وامتدت الحرب السورية التى بدأت قبل أربع سنوات إلى الجار الأصغر لبنان الذى لا يزال يعيد بناء نفسه بعدما عانى من حرب أهلية طيلة 15 عاما. ووقعت اشتباكات داخل لبنان بين مسلحين موالين لأطراف مختلفة فى الصراع السورى بالإضافة لغارات على الجيش وهجمات على فصائل سورية عبر الحدود.

وخاض الجيش العام الماضى معارك دامية على مدى أيام العام الماضى مع فصائل مسلحة بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة حين توغلت إلى منطقة عرسال.

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