أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصدر أمنى: الجيش اللبنانى يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية

Google+ Print
مصدر أمنى: الجيش اللبنانى يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية مصدر أمنى: الجيش اللبنانى يقتل 3 متشددين قرب الحدود السورية
قال مصدر أمنى إن الجيش اللبنانى أطلق النار اليوم السبت على سيارة تقل متشددين فقتل منهم ثلاثة وأصاب اثنين آخرين فى شمال البلاد قرب الحدود السورية.

وقال المصدر إنه لم يتضح بعد إلى أى جماعة ينتمى هؤلاء المتشددون، مضيفاً إنهم كانوا يقودون السيارة بالقرب من أطراف مدينة عرسال لكنه لم يكشف عن تفاصيل أخرى.

وللجماعات ومنها جبهة النصرة التابعة للقاعدة وجود فى غرب سوريا بما فى ذلك قرب الحدود مع لبنان ووردت أنباء عن دخول متطرفين إلى المنطقة الحدودية مرات عديدة.

وامتدت الحرب السورية التى بدأت قبل أربع سنوات إلى الجار الأصغر لبنان الذى لا يزال يعيد بناء نفسه بعدما عانى من حرب أهلية طيلة 15 عاما. ووقعت اشتباكات داخل لبنان بين مسلحين موالين لأطراف مختلفة فى الصراع السورى بالإضافة لغارات على الجيش وهجمات على فصائل سورية عبر الحدود.

وخاض الجيش العام الماضى معارك دامية على مدى أيام العام الماضى مع فصائل مسلحة بينها تنظيم داعش وجبهة النصرة حين توغلت إلى منطقة عرسال.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365