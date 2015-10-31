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رئيس دائرة المراسم بالخارجية العمانية يتسلم وسام نجمة إيطاليا

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رئيس دائرة المراسم بالخارجية العمانية يتسلم وسام نجمة إيطاليا رئيس دائرة المراسم بالخارجية العمانية يتسلم وسام نجمة إيطاليا

تسلم السفير محمد بن سالم آل سعيد رئيس دائرة المراسم بوزارة الخارجية العمانية وسام نجمة إيطاليا برتبة commendatore.

ويعد وسام نجمة ايطاليا الممنوح له من السلطات الإيطالية من أقدم وأرفع الأوسمة الايطالية التى تمنح للشخصيات البارزة، وقد تم منحه لعدد من الشخصيات العربية والعالمية تقديراً لهم على جهودهم التى يبذلوها فى مجال عملهم .

سلم الوسام باولا أماداي السفيرة الإيطالية المعتمدة لدى سلطنة عمان، وذلك خلال حفل اقيم مساء اليوم بمنزلها، حضره عدد كبير من سفراء الدول المعتمدين لدى سلطنة عمان وعدد من مسئولى وزارة الخارجية العمانية والاعلاميين .
>اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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