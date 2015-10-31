سرعة القذف مشكلة يمكن علاجها بالواقى الذكرى

هرمون التستوستيرون من أهم أسباب سرعة القذف

الحالة النفسية من أسباب سرعة القذف

الواقى الذكرى هو الحل للتخلص من سرعة القذف

>سرعة القذف من أشهر المشكلات التى تزعج الرجال وقد تعوق اكتمال العلاقة الجنسية.>وهناك الكثير من الرجال مصابون بمشكلة سرعة القذف، وهذا يسبب لهم الشعور بالإحباط عند القيام بالعلاقة الحميمة، وقد يتسبب فى تجنب إقامتها.>وحول هذا يشير الدكتور عمر الأهوانى استشارى الذكورة، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لسرعة القذف عند الرجل، ومن أهمها حدوث خلل أو اضطراب فى هرمون التستوستيرون عند الرجل، أو إصابة بعض أصحاب الأمراض المزمنة بسرعة القذف بسبب طبيعة المرض أو الأدوية اللازمة لعلاجه.>ويتابع استشارى الذكورة، أن الحالة النفسية للرجل إذا كانت سيئة أو جيدة تؤثر على العلاقة الجنسية وسرعة القذف.>وأكد استشارى الذكورة، أن هناك العديد من الدراسات الطبية التى أكدت ان استخدام الرجل للواقى الذكرى، يساعده بشكل كبير فى التخلص من سرعة القذف، ولذا ينصح بارتدائه أثناء القيام بالعلاقة الجنسية.