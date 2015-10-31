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سرعة القذف مشكلة يمكن علاجها بالواقى الذكرى

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سرعة القذف مشكلة يمكن علاجها بالواقى الذكرى سرعة القذف مشكلة يمكن علاجها بالواقى الذكرى


>سرعة القذف من أشهر المشكلات التى تزعج الرجال وقد تعوق اكتمال العلاقة الجنسية.
>وهناك الكثير من الرجال مصابون بمشكلة سرعة القذف، وهذا يسبب لهم الشعور بالإحباط عند القيام بالعلاقة الحميمة، وقد يتسبب فى تجنب إقامتها.

هرمون التستوستيرون من أهم أسباب سرعة القذف


>وحول هذا يشير الدكتور عمر الأهوانى استشارى الذكورة، أن هناك العديد من الأسباب المؤدية لسرعة القذف عند الرجل، ومن أهمها حدوث خلل أو اضطراب فى هرمون التستوستيرون عند الرجل، أو إصابة بعض أصحاب الأمراض المزمنة بسرعة القذف بسبب طبيعة المرض أو الأدوية اللازمة لعلاجه.

الحالة النفسية من أسباب سرعة القذف


>ويتابع استشارى الذكورة، أن الحالة النفسية للرجل إذا كانت سيئة أو جيدة تؤثر على العلاقة الجنسية وسرعة القذف.

الواقى الذكرى هو الحل للتخلص من سرعة القذف


>وأكد استشارى الذكورة، أن هناك العديد من الدراسات الطبية التى أكدت ان استخدام الرجل للواقى الذكرى، يساعده بشكل كبير فى التخلص من سرعة القذف، ولذا ينصح بارتدائه أثناء القيام بالعلاقة الجنسية.

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