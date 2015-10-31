هاربر بيكهام ترسم وشم والدها الجديد

أضاف نجم الكرة العالمي "ديفيد بيكهام" إلى مجموعة أوشامه الضخمة، وشما جديدا من تصميم ابنته الصغيرة هاربر.

كشف موقع مترو، أن بيكهام سمح لابنته برسم وشم خاص على يده اليمنى لفتاة صغيرة بجوارها قلب، وقام بالتقاط صورة له ونشرها على موقع إنستجرام، لتنال إعجاب نصف مليون شخص.

لم يكن هذا الوشم هو الأول من نوعه من قبل أبنائه، فقد نشر أيضا في وقت سابق، وشما مكتوبا بخط اليد "نحن نحبك أبي"، كتبه أولاده بروكلين وروميو وكروز.

>