مباشر - روما 0-0 إنتر .. صلاح أساسيا في قمة الكالتشيو

يلعب محمد صلاح نجم روما بشكل أساسي في مباراة إنتر على قمة الدوري الإيطالي يوم السبت.

ويحل روما ضيفا على إنتر ضمن الجولة 11 من الكالتشيو، تابع تفاصيل المباراة من هنا.

ويتواجد صلاح في خط الهجوم بجوار الإيفواري جيرفينيو والبونسي إدين دجيكو.

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ويغيب دانييلي دي روسي عن التشكيل، بينما يتواجد الثلاثي أليساندرو فلورينزي وميراليم بيانيتش ورادا نايجولان في خط الوسط.

روما يدخل المباراة على قمة الدوري الإيطالي برصيد 23 نقطة، بينما يلاحقه إنتر برصيد 21 نقطة.

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