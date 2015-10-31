بالفيديو - ' صلاح يمكنه أن يصبح ضمن أسرع 8 عدائين ألعاب قوى في العالم '

قدرات محمد صلاح نجم روما وسرعته الخيالية تشبهه بعدائي ألعاب القوى منذ أن كان يلعب مع بازل السويسري، وهو ما أثبته تقرير لشبكة Bein sports يوم السبت.

صلاح يواجه إنتر يوم السبت ضمن الجولة 11 من الدوري الإيطالي بعدما سجل خمسة أهداف بقميص روما.

سرعة صلاح جعلته سلاحا قويا لفريق العاصمة الإيطالية، ونتج عنه خمسة أهداف.

وذكر التقرير أن لاعب المقاولون السابق يمكنه ركض 100 متر في أقل من عشر ثواني مما يجعله ضمن أفضل ثماني عدائين في العالم.

وأوضح التقرير الفارق بين الركض على ملاعب كرة القدم وبالأحذية المخصصة لذلك، والركض على المضمار بأحذية ألعاب القوى.

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