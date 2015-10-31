بالفيديو والصور.. سائق سيارة يوجه لكمات عنيفة لراكب دراجة

هاجم سائق سيارة أودى فضية اللون راكب دراجة، بلكمة قوية في الوجه بمنتصف طريق عام في لوس أنجلوس.

وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لكم سائق السيارة راكب الدراجة البالغ من العمر 47 عاما، لأنه واجهه متسائلا: لماذا يقود بتلك الطريقة؟، بعد أن تحاشى بالكاد الاصطدام بدراجته في وقت سابق، فانتظره الرجل أمام متجر الخضراوات الذي ما إن خرج منه حتى لكمه بقوة في وجهه ثلاث مرات متتالية.

تركت اللكمة قائد الدراجة ممدد أرضا، ورفض أي مساعدات طبية، فيما لازالت الشرطة تبحث عن الجانى.

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