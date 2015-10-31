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24 لقطة مذهلة تثبت أناقة الناس في الماضى

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24 لقطة مذهلة تثبت أناقة الناس في الماضى 24 لقطة مذهلة تثبت أناقة الناس في الماضى
كل لحظة من الزمن لها قيمة في حياتنا، وعلى الرغم من أهمية التكنولوجيا وتأثيرها الكبير على عالمنا، وأحيانا كثيرة ينتابنا الحنين إلى أفلام الأبيض والأسود والألعاب القديمة، والجلوس على المائدة لتبادل الأحاديث مع العائلة.

لذلك قام موقع "Boredpanda" بنشر مجموعة من الصور القديمة لأشخاص عاديين ومشاهير، تبين أسلوبهم الراقى والذوق العالى ليس فقط في اختيار الملابس، وإنما أيضا أوضحت بساطتهم في التعامل، والتي يصعب العثور عليها في هذه الأيام.

وفيما يلى نستعرض أهم اللقطات التي نشرها الموقع..

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