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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع: انتشال الصندوق الأسود للطائرة الروسية

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بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع: انتشال الصندوق الأسود للطائرة الروسية بالفيديو..نشرة أخبار اليوم السابع: انتشال الصندوق الأسود للطائرة الروسية
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى.

وفيما يلى أهم ما جاء بها من عناوين:-


>رئيس الوزراء: انتشال الصندوق الأسود للطائرة الروسية و 129 جثة للضحايا
>

السيسى يعزى بوتين هاتفياً ويؤكد تقديم كافة التسهيلات للجانب الروسى


>التضامن: توفير بدل إعاشة لـ58 مضارًا من عقار فيصل المنهار.. وجارٍ حصر الخسائر
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عصام الأمير: أطالب mbc باعتذار رسمى وسنتقدم بشكوى رسمية للمنطقة الإعلامية الحرة

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مصر 365

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