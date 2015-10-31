الطب الشرعى يجرى فحص dna لـ35 من المتوفين بحادث الطائرة الروسية

أكد المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، أن المشرحة تسلمت جثامين 34 وأشلاء لجثمان آخر، فى حادث طائرة الركاب المدنية الروسية المنكوبة التى سقطت فى وقت سابق من اليوم فى شبه جزيرة سيناء.

وقال إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية المتبعة فى التعامل مع الجثامين بتصويرها طبيا باستخدام الأجهزة المخصصة لذلك، وسحب العينات اللازمة بالتعاون مع مصلحة الأدلة الجنائية بوزارة الداخلية، تمهيدا لإجراء فحوص وتحاليل الحمض النووى (دى إن إيه) لكل جثمان، لتحديد هوية القتلى على وجه الدقة من بين ركاب الطائرة المنكوبة.

وأكد أن جثامين ركاب الطائرة التى تسلمتها مصلحة الطب الشرعى، تم حفظها فى أجهزة التبريد المخصصة، انتظارا لقرار النيابة العامة فى شأنها، سواء بتشريحها طبيا للوقوف على أسباب الوفاة لكل جثمان من عدمه.

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