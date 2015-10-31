فتح جسر للإسعاف الطائر بين بورسعيد وسيناء لنقل ضحايا الطائرة الروسية

أعلن وكيل وزارة الصحة بمحافظة بورسعيد، الدكتور عادل تعيلب، أنه تم فتح جسر للإسعاف الطائر بين بورسعيد ووسط سيناء، لنقل ضحايا ومصابى حادث الطائرة الروسية، حيث تم توجيه 35 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحادث.

وقال تعيلب، إنه تم رفع حالة الطوارئ بمستشفيات المحافظة، وتم تشكيل غرفة عمليات لإدارة الأزمة وتجهيز جميع المستشفيات لاستقبال أى حالات تصل إلى المحافظة، قادمة من موقع الحادث، بجانب العمل اليومى المعتاد لأى ظروف طارئة قد تحدث بالمدينة أو بمحيط طرقها السريعة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة ببورسعيد، أن المديرية أعدت خطة استقبال للحالات تبدأ من مستشفى بورفؤاد العام وبورسعيد العام، ثم مستشفى الزهور، والمستشفى العسكرى ومستشفى المبرة التابع للتأمين الصحى، بالإضافة إلى تجهيز ثلاجات حفظ الموتى والاطمئنان على عملها بالشكل الأمثل.

ونوه إلى أن المحافظة حتى هذه اللحظة لم تستقبل أى حالات متعلقة بحادث الطائرة الروسية، مضيفا أن سيارات الإسعاف تعمل وفق خطة وتوجيهات الهيئة العامة لمرفق الإسعاف المصرى.

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