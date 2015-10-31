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سيد على: المسؤل عن mbc مصر يحارب التليفزيون المصرى ويسعى لتدمير الإعلام

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سيد على: المسؤل عن mbc مصر يحارب التليفزيون المصرى ويسعى لتدمير الإعلام سيد على: المسؤل عن mbc مصر يحارب التليفزيون المصرى ويسعى لتدمير الإعلام
استنكر الإعلامى سيد على ما تضمنته حلقة أكرم حسنى فى برنامج "أسعد الله مساءكم من جديد"، والذى يعرض على قناة mbc ، بسبب محتوى الحلقة الذى يسخر من التليفزيون المصرى، وهو تليفزيون الشعب والدولة، مؤكدًا أن "المسئول عن mbc مصر يسعى لمحاربة التليفزيون المصرى وتدمير الاعلام".

وقال "على" عبر برنامجه "حضرة المواطن" المذاع عبر فضائية "العاصمة"، إن mbc دفعت أموالاً طائلة لخطف زملاء ذي قيمة فى المهنة، وإن من يدير mbc أينما حل فى أى مكان فهناك مشكلة، والمسئول عنها يحارب التليفزيون المصرى ولديه مشكلة مع ماسبيرو، وهكذا يرد الجميل للمدرسة التى صنعته.

وأكد الإعلامى سيد على، أن المسئول عن mbc مصر يريد تدمير القوى المصرية الناعمة، مستطردًا: "حان الوقت كإعلاميين أن نحاسب أنفسنا ونقف وقفة بجد بدلاً من محاسبة الغير وما يحدث فى مهنة الإعلام فوضى بالفعل"، لافتًا إلى أن الإعلام المصرى رغم أخطائه وبعض التجاوزات ما زال الأكثر تأثيرًا والأعلى صوتًا والأكثر مهنية.

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