كلوب: مورينيو؟ مررت بنفس موقفه مع دورتموند الموسم الماضي

(إفي): أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب بعد فوز فريقه على مضيفه تشيلسي (1-3) بالدوري الإنجليزي أن المدير الفني للبلوز جوزيه مورينيو "من أفضل المدربين في العالم".

وقال كلوب في مؤتمر صحفي بعد اللقاء "إنه مدرب كبير، واعتقد أنه لا أحد يشك في أنه من أفضل المدربين في العالم. هذه الامور تحدث، لقد مررت بوضع مماثل في دورتموند العام الماضي. الأمر الايجابي أن لا أحد شك في بتلك اللحظة".

وأضاف المدرب الألماني الذي حقق فوزه الثاني مع الريدز "لم نبدأ بشكل جيد. هذه هي الحقيقة. كانت لنا أوقاتنا ولقد حاولوا الضغط، ولكننا تمكنا من اللعب بين الخطوط".

وتابع "كنا نستحق الخروج بالتعادل من الشوط الاول وحققنا ذلك. والشوط الثاني كان مفتوحا وسجلنا في لحظات رائعة لنا من المباراة. عملنا بقوة ولكن هذا شيء يجب فعله إذا أردت الفوز على ملعب تشيلسي".

وبسؤاله حول ما إذا كان ليفربول يمكن أن يذهب نحو الفوز بلقب البريميير ليج، قال إنه لا يفكر هو أو فريقه في هذا.