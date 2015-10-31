أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

إسكو: ريال مدريد متصدر الآن.. وعلى المنافسين الفوز للحاق بنا

Google+ Print
إسكو: ريال مدريد متصدر الآن.. وعلى المنافسين الفوز للحاق بنا إسكو: ريال مدريد متصدر الآن.. وعلى المنافسين الفوز للحاق بنا

(إفي): قال نجم وسط ريال مدريد، إسكو ألاركون اليوم عقب الفوز على لاس بالماس (3-1) في الجولة العاشرة من الليجا إن فريقه تمكن من الاحتفاظ بالصدارة بعدما "نفذ ما عليه من واجبات".

وقال إسكو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "دخلنا المباراة ونحن على قناعة بأننا سنفوز، سجلنا هدفين بسرعة، من المؤسف أن تهتز شباكنا لأول مرة على البرنابيو، ولكن عامة الفريق كان في حالة جيدة".

وصرح اللاعب "اهتزاز شباكنا مرة واحدة على أرضنا شيء يستحق الاشادة، لا نزال نسير في منحنى تصاعدي ونحتفظ بالصدارة والآن الآخرين هم من يجب عليهم الفوز" في إشارة لبرشلونة الذي يصارع الريال على الصدارة.

بدوره قال خوان كارلوس فاليرون لاعب لاس بالماس (40 عاما) والذي شاهد المباراة من على الدكة إن فريقه "لديه أفكارا جديدة مع مدرب جديد ولكن أمام فرق مثل ريال مدريد فالأخطاء لابد وأن يكون لها ثمن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع