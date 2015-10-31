إسكو: ريال مدريد متصدر الآن.. وعلى المنافسين الفوز للحاق بنا

(إفي): قال نجم وسط ريال مدريد، إسكو ألاركون اليوم عقب الفوز على لاس بالماس (3-1) في الجولة العاشرة من الليجا إن فريقه تمكن من الاحتفاظ بالصدارة بعدما "نفذ ما عليه من واجبات".

وقال إسكو في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "دخلنا المباراة ونحن على قناعة بأننا سنفوز، سجلنا هدفين بسرعة، من المؤسف أن تهتز شباكنا لأول مرة على البرنابيو، ولكن عامة الفريق كان في حالة جيدة".

وصرح اللاعب "اهتزاز شباكنا مرة واحدة على أرضنا شيء يستحق الاشادة، لا نزال نسير في منحنى تصاعدي ونحتفظ بالصدارة والآن الآخرين هم من يجب عليهم الفوز" في إشارة لبرشلونة الذي يصارع الريال على الصدارة.

بدوره قال خوان كارلوس فاليرون لاعب لاس بالماس (40 عاما) والذي شاهد المباراة من على الدكة إن فريقه "لديه أفكارا جديدة مع مدرب جديد ولكن أمام فرق مثل ريال مدريد فالأخطاء لابد وأن يكون لها ثمن".