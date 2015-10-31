أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - كوادرادو يخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس من تورينو في دربي الأهداف الجميلة

Google+ Print
بالفيديو - كوادرادو يخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس من تورينو في دربي الأهداف الجميلة بالفيديو - كوادرادو يخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس من تورينو في دربي الأهداف الجميلة

(إفي): أحرز جناح يوفنتوس خوان كوادرادو هدفا في الدقيقة الاخيرة من المباراة ليقود حامل اللقب للفوز (2-1) في دربي تورينو بافتتاح الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وضع الفرنسي بول بوجبا فريق "السيدة العجوز" في المقدمة بالشوط الاول وأدرك تورينو التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يخطف المهاجم الكولومبي هدف الفوز للبيانكونيري في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وسيرفع هذا الفوز من معنويات اليوفي قبل مباراته الهامة الثلاثاء المقبل على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وقفز يوفنتوس بعد هذا الفوز إلى منطقة الوسط متساويا مع تورينو في عدد النقاط (15) في المركزين العاشر والحادي عشر، على الترتيب، مؤقتا حتى انتهاء الجولة.

قدم اليوفي أداء جيدا في شوط المباراة الأول الذي افتقد في بدايته لجهود لاعب الوسط الألماني سامي خضيرا بعد خروجه للإصابة في الدقيقة 11 ليشارك بدلا منه الكولومبي خوان كوادرادو.

وانحسر اللعب في منتصف الملعب حتى ظهرت ملامح خطورة البيانكونيري بعد مرور ربع ساعة من خلال تسديدة للفرنسي بول بوجبا من خارج المنطقة ولكنها استقرت في أيدي الحارس دانييل باديلي.

ورد فابيو كوالياريلا في الدقيقة التالية بتصويبة من داخل المنطقة إلى جوار القائم.

وعاود بوجبا التسديد في الدقيقة 19 من خارج المنطقة وأطلق كرة ساقطة خدعت الحارس باديلي وسكنت شباكه.

وهدد تورينو مرمى أصحاب الارض في الدقيقة 30 عندما أطلق كوالياريلا قذيفة من على خط المنطقة لكنها ذهبت إلى جوار القائم.

وأتيحت لليوفي فرصة خطيرة في الدقيقة 32 عندما وصلت الكرة إلى باولو ديبالا على خط المنطقة ولكن تصويبته افتقدت الدقة وخرجت إلى جوار القائم.

وأدرك الضيوف التعادل في الشوط الثاني عندما انبرى تشيزري بوفو لضربة ثابتة من على حدود المنطقة في الدقيقة 52 سددها بيمناه فارتطمت بالحائط وارتدت إليه فأطلقها بيسراه صاروخية في أقصى شباك الحارس جانلويجي بوفون.

وكاد تورينو أن يدرك هدف التقدم في الدقيقة 57 من ضربة ركنية لكن بوفون تصدى ببراعة لرأسية المدافع البولندي كامل جليك وحولها الدفاع لركنية.

وأطلق لاعب وسط اليوفي هيرنانيس قذيفة من خارج المنطقة علت العارضة في الدقيقة 64.

واستغل ديبالا تمريرة رائعة أمام المرمى في الدقيقة 68 ولكنه سددها إلى جوار القائم.

وارتقى جليك لركلة ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 75 ولكنه أخطأ توجيهها لتجد بوفون في انتظارها بمنتصف المرمى.

ودانت السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق التالية لتورينو لكن يوفنتوس تمكن من الحفاظ على تماسكه الدفاعي قبل أن ينطلق للهجوم في الرمق الاخير فحرمته العارضة من إحراز هدف في الدقيقة 90.

وأطلق بوجبا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تسديدة من خارج المنطقة ولكنها انتهت في أيدي حارس تورينو.

وتنفست جماهير اليوفي الصعداء من الدقيقة 93 عندما أحرز كوادرادو هدف الفوز بعدما حول تمريره أرسلها باتريس ايفرا من الجهة اليسرى أمام المرمى إلى داخل الشباك.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس