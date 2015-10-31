بالفيديو - كوادرادو يخطف فوزا قاتلا ليوفنتوس من تورينو في دربي الأهداف الجميلة

(إفي): أحرز جناح يوفنتوس خوان كوادرادو هدفا في الدقيقة الاخيرة من المباراة ليقود حامل اللقب للفوز (2-1) في دربي تورينو بافتتاح الجولة الحادية عشر من الدوري الإيطالي.

وضع الفرنسي بول بوجبا فريق "السيدة العجوز" في المقدمة بالشوط الاول وأدرك تورينو التعادل مع بداية الشوط الثاني، قبل أن يخطف المهاجم الكولومبي هدف الفوز للبيانكونيري في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وسيرفع هذا الفوز من معنويات اليوفي قبل مباراته الهامة الثلاثاء المقبل على ملعب بوروسيا مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا.

وقفز يوفنتوس بعد هذا الفوز إلى منطقة الوسط متساويا مع تورينو في عدد النقاط (15) في المركزين العاشر والحادي عشر، على الترتيب، مؤقتا حتى انتهاء الجولة.

قدم اليوفي أداء جيدا في شوط المباراة الأول الذي افتقد في بدايته لجهود لاعب الوسط الألماني سامي خضيرا بعد خروجه للإصابة في الدقيقة 11 ليشارك بدلا منه الكولومبي خوان كوادرادو.

وانحسر اللعب في منتصف الملعب حتى ظهرت ملامح خطورة البيانكونيري بعد مرور ربع ساعة من خلال تسديدة للفرنسي بول بوجبا من خارج المنطقة ولكنها استقرت في أيدي الحارس دانييل باديلي.

ورد فابيو كوالياريلا في الدقيقة التالية بتصويبة من داخل المنطقة إلى جوار القائم.

وعاود بوجبا التسديد في الدقيقة 19 من خارج المنطقة وأطلق كرة ساقطة خدعت الحارس باديلي وسكنت شباكه.

وهدد تورينو مرمى أصحاب الارض في الدقيقة 30 عندما أطلق كوالياريلا قذيفة من على خط المنطقة لكنها ذهبت إلى جوار القائم.

وأتيحت لليوفي فرصة خطيرة في الدقيقة 32 عندما وصلت الكرة إلى باولو ديبالا على خط المنطقة ولكن تصويبته افتقدت الدقة وخرجت إلى جوار القائم.

وأدرك الضيوف التعادل في الشوط الثاني عندما انبرى تشيزري بوفو لضربة ثابتة من على حدود المنطقة في الدقيقة 52 سددها بيمناه فارتطمت بالحائط وارتدت إليه فأطلقها بيسراه صاروخية في أقصى شباك الحارس جانلويجي بوفون.

وكاد تورينو أن يدرك هدف التقدم في الدقيقة 57 من ضربة ركنية لكن بوفون تصدى ببراعة لرأسية المدافع البولندي كامل جليك وحولها الدفاع لركنية.

وأطلق لاعب وسط اليوفي هيرنانيس قذيفة من خارج المنطقة علت العارضة في الدقيقة 64.

واستغل ديبالا تمريرة رائعة أمام المرمى في الدقيقة 68 ولكنه سددها إلى جوار القائم.

وارتقى جليك لركلة ركنية من الجهة اليمنى في الدقيقة 75 ولكنه أخطأ توجيهها لتجد بوفون في انتظارها بمنتصف المرمى.

ودانت السيطرة على مجريات اللعب في الدقائق التالية لتورينو لكن يوفنتوس تمكن من الحفاظ على تماسكه الدفاعي قبل أن ينطلق للهجوم في الرمق الاخير فحرمته العارضة من إحراز هدف في الدقيقة 90.

وأطلق بوجبا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع تسديدة من خارج المنطقة ولكنها انتهت في أيدي حارس تورينو.

وتنفست جماهير اليوفي الصعداء من الدقيقة 93 عندما أحرز كوادرادو هدف الفوز بعدما حول تمريره أرسلها باتريس ايفرا من الجهة اليسرى أمام المرمى إلى داخل الشباك.

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