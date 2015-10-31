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مدير إنتاج برنامج “أبو حفيظة” لـ”ONA”: أرفض التعليق.. والرد سيكون من إدارة أم بي سي

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مدير إنتاج برنامج “أبو حفيظة” لـ”ONA”: أرفض التعليق.. والرد سيكون من إدارة أم بي سي مدير إنتاج برنامج “أبو حفيظة” لـ”ONA”: أرفض التعليق.. والرد سيكون من إدارة أم بي سي

ابو حفيظة اسعد الله مسائكم

كتبت – إنجي لطفي

رفض هشام فيرونا مدير إنتاج برنامج “أسعد الله مسائكم”، والذي يقدمه الإعلامي أكرم حسني على شاشة أم بي سي ، خلال اتصال هاتفي مع وكالة “ona”، التعليق على الهجوم على انتقاد البرنامج بسبب حلقة انتقاد السخرية مؤكداً أن الرد سيكون من خلال إدارة أم بي سي مصر.

وكان أبو حفيظة قد سخر في حلقة الخميس الماضي من التلفزيون المصري من برامجه وأفلامه، التي يردد أحيانًا بانها حصرية، بالرغم من قُدمها، بالإضافة إلى السخرية من أسلوب المذيعات وملابسهن، والتي وصفها في الأغنية بانها تشبه ملابس “بابا نويل”.

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أونا

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