مدير التسويق يوضح لـ في الجول ' مزايا الزمالك مع الراعي الجديد ومتى يرتديه '

اقترب الزمالك من الإعلان رسميا عن اتفاقه مع الراعي الذي سيقوم بتوريد قمصان الفريق في موسم 2015-2016 بعد انتهاء.. فما هي المزايا التي سيحصل عليها؟

وانتهى تعاقد الزمالك مع أديداس بنهاية الموسم الماضي. فيما بحث خالد رفعت مدير التسويق عن عروض أخرى حتى قلصهم لعرضين هما شركة (ماكرون) الإيطالية و(لاكاتوني) البرتغالية.

وأعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن الإدارة استقرت على التعاقد مع (ماكرون).. دون الإفصاح عن تفاصيل الاتفاق.

وقال رفعت لـFilGoal.com يوم السبت: "مازال هناك نقطة أخيرة في الاتفاق.. نحاول أن نطلبها من الشركة التي سترعى القميص والإعلان الرسمي سيكون يوم الأثنين".

وأضاف عن المزايا التي سيحصل عليها الزمالك "كل احتياجات النادي والألعاب الأخرى ستكون ضمن الاتفاق".

وتابع "الفرق الأولى في كل الألعاب المختلفة بخلاف كرة القدم.. أما قطاع كرة القدم سواء فريق أول أو ناشئين سيدخل ضمن الاتفاق".

وأردف خالد رفعت "هذا بجانب بعض المزايا العينية التي سترتبط بالفوز بالبطولات والمعسكرات التدريبية بجانب منافذ بيع تحمل اسم النادي".

ورفض خالد رفعت الإفصاح عن الأمور المالية التي تخص الاتفاق المالي.

لكن متى سيظهر الزمالك بقميصه الجديد؟

أكد رفعت لـFilGoal.com أن الزمالك سيرتدي القميص الجديد بعد التوقف الدولي.

وأشار "فترة التوقف الدولي كافية لأن يكون القمصان جاهزة ليرتديه الزمالك".

ويتوقف الدوري المصري بعد الجولة الرابعة التي ستنتهي يوم الثامن من نوفمبر المقبل.