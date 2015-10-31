الأمم المتحدة تعلن احتجاز اثنين من المتعاقدين لديها فى اليمن

>قالت الأمم المتحدة اليوم السبت إن اثنين من المتعاقدين مع المنظمة احتجزا فى اليمن دون ان تذكر مزيدا من التفاصيل، وقال متحدث باسم المنظمة الدولية "احتجز متعاقدان وتنظر إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن فى الأمر، ولم يؤكد ما اذا كان الاثنان أمريكيين.

وقال مسئول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة على علم بالإنباء التى أفادت باحتجاز مواطنين أمريكيين فى مطار صنعاء فى اليمن.

وأضاف المسؤول فى رسالة بالبريد الألكترونى "حماية المواطنين الأمريكيين هى أحد الأولويات القصوى للوزارة بما فى ذلك فى هذه الحالات..نتيجة اعتبارات تتعلق بالخصوصية ليس لدينا اى معلومات اضافية كى نعلنها."

وتعتبر الأمم المتحدة اليمن أحد أكبر الأزمات الإنسانية التى تتعامل معها إلى جانب جنوب السودان وسوريا والعراق. وتقول المنظمة إن أكثر من 21 مليون شخص فى اليمن أو نحو 80 فى المئة من السكان يحتاجون لمساعدات.