التحالف الدولى ينفذ 21 غارة جوية على مواقع "داعش " فى العراق وسوريا

>شن طيران التحالف الدولى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، 21 غارة جوية على مواقع تنظيم "داعش"، الإرهابى فى العراق وسوريا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت قوة المهام المشتركة، فى بيان نقلته قناة "الغد العربي" الإخبارية اليوم السبت، إن" طيران التحالف شن 7 غارات جوية على معاقل "داعش " فى سوريا، منها 4 غارات تركزت حول دير الزور أصابت نقطة لتجميع النفط الخام التى يديرها "التنظيم" ومضخة بترول، بالإضافة إلى تدمير رافعة ومضخة متنقلة، أما الثلاثة الأخرى فكانت قرب معقل "داعش " فى الرقة والهول بحسكة.

وفى العراق، قال البيان، إن " التحالف شن 4 غارات جوية قرب الرمادى أصابت وحدات تكتيكية وأسلحة ، ومنع التنظيم من الوصول إلى المنطقة".

وأضاف البيان ، أن طيران التحالف الدولى شن أيضا 4 غارات أخرى على منطقة قريبة من مدينة سنجار والـ 6 غارات الباقية كانت قرب كل من (القائم وكيسيك والموصل والقيارة والسلطان عبد الله وتلعفر) ،مأوى التنظيم .

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