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أخبار اليمن.. مقتل 27 من الحوثيين وقوات صالح فى تعز

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أخبار اليمن.. مقتل 27 من الحوثيين وقوات صالح فى تعز أخبار اليمن.. مقتل 27 من الحوثيين وقوات صالح فى تعز
أفادت مصادر فى المقاومة الشعبية اليمنية اليوم السبت بمقتل 27 من الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، وإصابة 31 آخرين فى مواجهات بمحافظة تعز 256 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر، إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الحوثيين ومقاتلى المقاومة الشعبية فى موقع "الكسارة" ومنطقة "الضباب"، غربى تعز ما أدى إلى سقوط هذا العدد من الضحايا .

وأشارت المصادر إلى أن مقاتلى المقاومة الشعبية قصفوا أيضاً مواقع الحوثيين وقوات صالح فى "حى السلال" و "القصر الجمهوري"، شرق المدينة ما أسفر عن تدمير دبابة وسلاح "مضاد للطيران" تابع للحوثيين وقوات صالح.

وبحسب المصادر، فقد أسفرت تلك المواجهات عن مقتل ستة من مقاتلى المقاومة الشعبية وإصابة ستة آخرين.

وتتواصل المواجهات اليومية فى تعز بين الحوثيين، مدعومين بقوات صالح، وبين المقاومة الشعبية منذ نحو سبعة أشهر، فى حين تشهد تعز وضعاً إنسانياً صعباً جراء الحصار الذى يفرضه الحوثيون وقوات صالح عليها.
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