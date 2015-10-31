مسؤول حكومى: مقاتلات تركية تقصف أهدافا لتنظيم داعش فى سوريا

قال مسئول رفيع فى الحكومة إن مقاتلات تركية شنت، اليوم السبت، غارات جوية على أهداف لتنظيم داعش فى سوريا قبل يوم من ادلاء الناخبين الأتراك بأصواتهم فى انتخابات برلمانية.

وأضاف المسئول لرويترز، أن مقاتلات أمريكية كانت تتأهب للمساعدة وان كل المقاتلات المشاركة فى العمليات عادت إلى قواعدها سالمة.

وتعهدت تركيا فى يوليو بالقيام بدور أكثر فعالية فى التصدى لتنظيم داعش فى إطار هجوم متشعب يشمل أيضا شن هجمات على مسلحين أكراد.

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