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#في_إنجلترا – 5 أرقام كارثية لتشيلسي ' مهدد بالهبوط '

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#في_إنجلترا – 5 أرقام كارثية لتشيلسي ' مهدد بالهبوط ' #في_إنجلترا – 5 أرقام كارثية لتشيلسي ' مهدد بالهبوط '

استمرت كوارث تشيلسي ومعاناته خلال الموسم الجاري بعدما قلب ليفربول الطاولة عليه بثلاثة أهداف لهدف في المباراة التي جمعت بينهما يوم السبت في الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي.

وتواصلت معاناة المدير الفني للفريق جوزيه مورينيو فبعدما فقد لقبه في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة "كابيتال وان" قبل عدة أيام أمام ستوك سيتي، خسر أمام ليفربول ليتجمد رصيده عند 11 نقطة في المركز الـ15.

ويرصد FilGoal.com أبرز 5 أرقام في ليلة سقوط حامل لقب الدوري الإنجليزي.

** أول مرة ينجح ليفربول في الفوز على تشيلسي في ستامفورد بريدج منذ عام 2011.

** مورينيو خسر حتى الآن خلال الموسم الجاري ست مباريات في الدوري الإنجليزي، هو لم يخسر أكثر من ذلك في أي موسم من المسابقة مع الزرق.

** تشيلسي هو اول حامل لقب للبطولة يحصد 11 نقطة أو أقل بعد مرور 11 جولة وذلك بعد ليفربول في موسم 1985-1984.

** تشيلسي خسر ست مباريات أو أكثر خلال أول 11 جولة للمرة الأولى منذ موسم 1979-1978 وهبط في ذلك الموسم بعد احتلال المركز الأخير.

** واجه مورينيو مدرب ليفربول الحالي يورجن كلوب خمس مرات لم يفز إلا مرة واحدة وتعادل في مثلها وهُزم في ثلاث مرات.

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