بالفيديو - أرسنال كاد يقبض على الصدارة.. لكن سيتي يخطفها في الـ90

سحق أرسنال مضيفه سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة في مواجهة الفريقين بالجولة ال11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 25 وكاد ينفرد بالصدارة في الوقت الذي كان مانشستر سيتي متعادلا فيه مع نورويتش سيتي.

لكن ركلة جزاء في الدقيقة 90 جعلت سيتي يحصد النقاط الثلاثة وفارق الأهداف لصالحه فبات في الصدارة متفوقا على أرسنال بأربعة أهداف.

تأخر هدف أرسنال إلى الشوط الثاني.. وكاد بيفاتيمبي جوميز أن يسجل الأول لسوانزي بانفراد تام في الشوط الأول لكنه تباطأ فأبعدها هيكتور بيليرين.

وفي الشوط الثاني ضربت مدافع أرسنال بثلاثية نظيفة.

بدأها أوليفيه جيرو برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 49، وضاعف المدافع لورنت كوشيلني النتيجة في الدقيقة 68 بعد التحام مع حارس سوانزي.

وكان لابد أن يصنع ميسوت أوزيل هدفا.. مرر عرضية ساحرة إلى جويل كامبل الذي تريث وسدد في الشباك مؤكدا فوز فريقه 3-0.

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سيتي يفوز

تقدم مانشستر سيتي على نورويتش في الدقيقة 67 عن طريق المدافع نيكولاس أوتاميندي برأسية من ركلة ركنية.

وأخطأ جوي هارت حارس سيتي في الإمساك بعرضية ليتابعها كاميرون جيروم في الدقيقة 84 ويصبح أرسنال في المقدمة بفارق نقطتين.

لكن ركلة جزاء نتيجة لمسة يد من روسيل مارتين في الدقيقة 90 من على خط المرمى تبعها تسجيل يايا توريه الثاني حصد النقاط الثلاثة.

وحصل سيتي على ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع أهدرها أليكساندر كولاروف.

وبات سوانزي في المركز 13 برصيد 13 نقطة وحل نورويتش بالمركز 16 بتسع نقاط.

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