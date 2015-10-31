أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - أرسنال كاد يقبض على الصدارة.. لكن سيتي يخطفها في الـ90

Google+ Print
بالفيديو - أرسنال كاد يقبض على الصدارة.. لكن سيتي يخطفها في الـ90 بالفيديو - أرسنال كاد يقبض على الصدارة.. لكن سيتي يخطفها في الـ90

سحق أرسنال مضيفه سوانزي سيتي بثلاثية نظيفة في مواجهة الفريقين بالجولة ال11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ورفع أرسنال رصيده للنقطة 25 وكاد ينفرد بالصدارة في الوقت الذي كان مانشستر سيتي متعادلا فيه مع نورويتش سيتي.

لكن ركلة جزاء في الدقيقة 90 جعلت سيتي يحصد النقاط الثلاثة وفارق الأهداف لصالحه فبات في الصدارة متفوقا على أرسنال بأربعة أهداف.

تأخر هدف أرسنال إلى الشوط الثاني.. وكاد بيفاتيمبي جوميز أن يسجل الأول لسوانزي بانفراد تام في الشوط الأول لكنه تباطأ فأبعدها هيكتور بيليرين.

وفي الشوط الثاني ضربت مدافع أرسنال بثلاثية نظيفة.

بدأها أوليفيه جيرو برأسية من ركلة ركنية في الدقيقة 49، وضاعف المدافع لورنت كوشيلني النتيجة في الدقيقة 68 بعد التحام مع حارس سوانزي.

وكان لابد أن يصنع ميسوت أوزيل هدفا.. مرر عرضية ساحرة إلى جويل كامبل الذي تريث وسدد في الشباك مؤكدا فوز فريقه 3-0.

شاهد الأهداف

سيتي يفوز

تقدم مانشستر سيتي على نورويتش في الدقيقة 67 عن طريق المدافع نيكولاس أوتاميندي برأسية من ركلة ركنية.

وأخطأ جوي هارت حارس سيتي في الإمساك بعرضية ليتابعها كاميرون جيروم في الدقيقة 84 ويصبح أرسنال في المقدمة بفارق نقطتين.

لكن ركلة جزاء نتيجة لمسة يد من روسيل مارتين في الدقيقة 90 من على خط المرمى تبعها تسجيل يايا توريه الثاني حصد النقاط الثلاثة.

وحصل سيتي على ركلة جزاء ثانية في الوقت بدل الضائع أهدرها أليكساندر كولاروف.

وبات سوانزي في المركز 13 برصيد 13 نقطة وحل نورويتش بالمركز 16 بتسع نقاط.

شاهد الأهداف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || شيرين رضا عن «علقة حقيقية» من أحمد الفيشاوي: «كنا بنعك»

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || سيدة مسنة تواجه وزير التموين أمام الكاميرات "حرام عليكم جوعتوا الشعب الناس مش لاقيه" ورد فعل غير متوقع من المصيلحي

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس