العقم التهديفي مستمر.. يونايتد ' السلبي ' يتعادل مع كريستال بالاس

270 دقيقة من العقم التهديفي.. للمباراة الثالثة على التوالي يفشل مانشستر يونايتد في تسجيل أي هدف ليتعادل مع مضيفه كريستال بالاس سلبيا.

وحل يونايتد ضيفا على كريستال بالاس في ملعب سيلهرست بارك في إطار الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتعادل الفريقان سلبيا في مباراة شهدت تسديد لاعبو يونايتد الكرة على مرمى كريستال بالاس مرة واحدة فقط من أصل أربع تصويبات.

وتعد هذه هي المباراة الثالثة على التوالي لفريق المدرب لويس فان التي يفشل فيها في تسجيل أي هدف وذلك منذ لقاء سسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

فمنذ تلك المباراة واجه يونايتد كل من مانشستر سيتي، ميدلزبرة، وكريستال بالاس ولم ينجح في هز مرمى منافسيه.

وهذه هي أول مرة يفشل فيها يونايتد في تسجيل أي هدف في ثلاث مباريات على التوالي منذ عام 2005.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد يونايتد إلى 21 نقطة يحتل بهم المركز الرابع، مقابل 16 نقطة لكريستال بالاس في المركز الثامن.