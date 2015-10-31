بالفيديو – ريال مدريد ينفرد بالصدارة بالفوز على لاس بالماس بثلاثية

(إفي): فاز ريال مدريد اليوم السبت على ضيفه لاس بالماس بثلاثة أهداف لواحد في الجولة العاشرة من الليجا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من إسكو ألاركون وكريستيانو رونالدو وخيسي رودريجيز لينفرد بالصدارة برصيد 24 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة الذي سيواجه خيتافي الليلة.

من جانبه تجمد رصيد لاس بالماس عند ست نقاط في المركز الـ18.

تقدم ريال مدريد مبكرا (ق4) عن طريق إسكو ألاركون عقب تلقيه بينية من كاسيميرو داخل منطقة الجزاء وضعها بذكاء في مرمى لاس بالماس.

أضاف كريستيانو رونالدو الهدف الثاني (ق14) بعد عرضية بالمقاس من البرازيلي مارسيلو حولها برأسه في شباك الضيوف حيث لم يقدر الحارس خافي فاراس على التعامل معها.

وأبعد كيكو كاسيا فرصة خطيرة للاس بالماس بعد تسديدة بواسطة جوناثان فييرا راموس (ق19).

ولاحت فرصة لخيسي رودريجيز (ق27) للتسجيل عقب بينية من مارسيلو حيث نفذ بعدها مراوغة وسدد ولكن فاراس أبعدها.

تمكن لاس بالماس من تقليص النتيجة من ركنية حولها هيرنان تروخيو برأسه لداخل الشباك (ق38).

لم يتأخر الريال في الرد كثيرا الذي جاء بواسطة خيسي بعد استلامه الكرة على اليسار ثم مراوغة أتبعتها تسديد جميلة سكنت الشباك (ق43).

أجرى المدير الفني لريال مدريد رفائيل بينيتث تغييرا بخروج الكرواتي لوكا مودريتش ونزول الإسباني لوكاس فاسكيز.

قاد إسكو هجمة رائعة في بداية الشوط الثاني رواغ فيها أكثر من لاعب قبل أن يرسل بينية لكريستيانو سددها الأخير بجوار القائم (ق51).

تألق كيكو كاسيا (ق55) بعدما أبعد ركلة حرة سددها ويليان.

هدأت المباراة كثيرا بعد ذلك وسط سيطرة من ريال مدريد ومحاولات من بالماس للوصول لمرمى كاسيا ولكنها باءت بالفشل.

لاحت فرصة خطيرة للاس بالماس (ق86) لتسجيل الهدف الثاني بعرضية أرضية حاول أراوخو تحويلها للشباك ولكنها مرت من امام المرمى.

نفذ بينيتث تغييرا آخر (ق87) بخروج كروس ونزول المهاجم الصاعد بورخا مايورال.

أنقذ حارس لاس بالماس (ق92) مرماه عقب تلقي رونالدو تمريرة داخل منطقة الجزاء من كاسيميرو ومحاولته وضعها في الشباك ولكن فاراس أجهض الخطر، ثم أطلق بعدها الحكم صافرته.

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