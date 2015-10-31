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بالفيديو - كوكا يسجل أول أهدافه لسبورتنج براجا في الدوري

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بالفيديو - كوكا يسجل أول أهدافه لسبورتنج براجا في الدوري بالفيديو - كوكا يسجل أول أهدافه لسبورتنج براجا في الدوري

سجل أحمد حسن "كوكا" مهاجم سبورتنج براجا أول أهدافه بقميص الفريق في بطولة الدوري البرتغالي يوم السبت، وذلك في مباراة بيلينينسيش يوم السبت.

وحل بيلينينسيش ضيفا على براجا ضمن الجولة التاسعة من الدوري البرتغالي وخسر 4-0.

وافتتح كوكا أهداف اللقاء في الدقيقة 39 عندما قابل كرة عرضية بتسديدة متقنة في المرمى من داخل منطقة الجزاء.

الهدف هو الأول لكوكا مع الفريق في الدوري البرتغالي، إذ سجل مهاجم الأهلي السابق هدفين بقميص براجا في الدوري الأوروبي.

وصنع مهاجم منتخب الهدف الثالث لفريقه الذي سجله زميله ستويلكوفيتش في الدقيقة 64 قبل الخروج مستبدلا في الدقيقة 66.

وكان أحمد حسن قد سجل هدفا بقميص ريو أفي هذا الموسم قبل انتقاله لسبورتنج براجا في الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الصيفية.

شاهد هدف كوكا من هنا

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فيديو اليوم السابع

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