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تامر أمين لأبو حفيظة: حديثك عن التليفزيون المصرى سخيف فهو يمرض ولا يموت

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تامر أمين لأبو حفيظة: حديثك عن التليفزيون المصرى سخيف فهو يمرض ولا يموت تامر أمين لأبو حفيظة: حديثك عن التليفزيون المصرى سخيف فهو يمرض ولا يموت
قال الإعلامى تامر أمين، إن ما فعله الإعلامى أكرم حسنى بالسخرية من التلفزيون المصرى، والذى شنته قناة masr mbc، عبر برنامجه "أسعد الله مساءكم"، إنه كابن للتليفزيون المصرى ومواطن مصرى أيضاً، شعر بالألم والوجع والإهانة، لأنه يوجد فارق كبير بين النقد بهدف الإصلاح، والسخرية من أجل الهدم، والإعلام المهنى ينتقد بشراسة ولكن ليس الهدف منه الهدم، وما قام به أكرم حسنى كان يهدف السخرية من التلفزيون وإضحاك المواطنين عليه وليس نقده.

وأضاف أمين، عبر برنامجه "الحياة اليوم"، عبر فضائية الحياة، أن حال التليفزيون المصرى حالياً، يدعو الإعلاميين إلى البكاء عليه وليس إضحاك المواطنين عليه، مؤكداً أن سخرية أكرم حسنى من أغنية "أكيد المصرى"، والذى قام بتحريفها للسخرية من التليفزيون المصرى، كلام سخيف وتريقة تصل إلى فضيحة، مشيراً إلى أن ما فعله الإعلامى غلطة مهنية، مضيفا "لا نريد إدخال المملكة العربية فى الشأن".

ووجه أمين، رسالة إلى الإعلامى أكرم حسنى مفادها: "فى اعتقادى أن أنت مش بتسخر من التلفزيون المصرى، بس خد بالك إنت بتعمل فى قناة سعودية، ولو أنا تامر أمين ابن التليفزيون المصرى انتقدت حاجة هيقبلوها منى، عشان نفسى التلفزيون المصرى يبقى أحسن من القنوات الخاصة، وسوف يتقبل ذلك ماسبيرو منى، بس مش هيبقبلوا الكلام ده من فضائية غير مصرية.

وطالب أمين، سيد ابو حفيظة "أكرم حسنى"، وقناة إم بى سى ، بتقديم الاعتذار عما بدر منهم، مطالباً أبو حفيظة بتقديم الإصلاح وليس الإهانة للمهنة، مختتماً حديثه: "يحيا التليفزيون المصرى مع اخطأه وتقصيره وسيظل كبيرا ويمرض ولا يموت ولو كره الكارهون ولو أغرض المغرضون".

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مصر 365

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