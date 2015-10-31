8 نصائح للتخلص من زيادة الوزن



>زيادة الوزن

>يعانى الكثيرون من مشكلة السمنة وزيادة الوزن، ويسعون بطرق عديدة للتخلص والقضاء عليها.

ويتساءل الكثيرون حول أفضل الطرق للتخلص من زيادة الوزن بدون الشعور بالحرمان، وبأساليب بسيطة وسهلة؟.

التخلص من زيادة الوزن

فى هذا السياق، يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح المهمة لتجنب زيادة الوزن ومنها:

1- مراقبة الوزن مرة أسبوعيًا تحد من زيادة الوزن.

2- تناول الوجبات ذات السعرات الحرارية المنخفضة تحد من زيادة الوزن.

3- الابتعاد عن الأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية.

4- الإكثار من تناول الفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة والغنية بالألياف.

5- السلطة الخضراء تعد الجوكر للوصول للوزن المثالى.

6- الزبادى يحد من زيادة الوزن، ويحافظ على صحة البطن ويجنبك الإصابة بالعسر الهضمى ويقوى مناعتك، ولذا ينصح تناوله فى وجبة العشاء.

7- المكسرات فيمكنك عند الشعو بالجوع تناول 5 حبات من اللوز أو البندق أو الفسدق، ستشعر بالشبع وتحد من ارتفاع وزنك.

8- ممارسة الرياضة ثلاث مرات أسبوعيًا يقلل من فرص زيادة الوزن.

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