سرطان الثدى يتحدد بأشعة الماموجرام المقطعى ثلاثى الأبعاد

سرطان الثدى

سرطان الثدى من أكثر أنواع السرطانات انتشارًا، والسيدات هن الأكثر عرضة للإصابة به من الرجال، وتتعرض المرأة للعديد من الضغوط النفسية عند إصابتها بسرطان الثدى نتيجة استئصال الثدى.

الإشاعات وسرطان الثدى

وتحتاج الحالات التى تتعرض للإصابة بسرطان الثدى لعمل بعض الإشاعات التى توضح حجم ومكان الورم.

الاكتشاف المبكر لسرطان الثدى يسهل الشفاء بنسبة 90%

وحول هذا، أكدت الدكتورة نوران حسين استشارى أشعة الثدى وأمين صندوق الجمعية المصرية لأشعة وصحة المرأة، أن السيدة العصرية، يجب أن تكون على دراية كافية بأحدث التكنولوجيا التى تساعد على التشخيص المبكر لأورام الثدى، لأنه فى حالة اكتشاف المرض فى المراحل المبكرة، يسهل عملية الشفاء بنسبة أكثر من 90%.

سرطان الثدى يظهر بإشاعة الماموجرام المقطعى ثلاثى الأبعاد

وأضافت استشارى أشعة الثدى وأمين صندوق الجمعية المصرية لأشعة وصحة المرأة، أن هناك الكثير من أنواع الإشاعات التى تجرى للتعرف على طبيعة الورم السرطانى، ومنها "الماموجرام المقطعى ثلاثى الأبعاد"، الذى يتم خلاله أخذ مقاطع من كل مليمتر ليعطى صورة واضحة لأى تغير بسيط ممكن حدوثه فى الثدى.