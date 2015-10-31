شكري: روسيا تشكر مصر على جهودها.. ودول مغرضة تحاول إثارة البلبلة جراء الحادث

أعلن وزير الخارجية، سامح شكري، أن الحكومة الروسية وجهت الشكر للسلطات المصرية على المجهود الكبير الذي بذلته كافة السلطات في حادث الطائرة الروسية المنكوبة التي سقطت بالعريش، ولقي 217 راكبًا مصرعهم إضافة لـ7 من أفراد الطاقم.

وقال “شكري”، إن هناك تعاون مصري روسي فيما يتعلق بالحادث، مضيفًا بأن هناك متابعةٍ مستمرةٍ لكشف ملابسات الحادث، وأن الجانب الروسي يوفر ما لديه من إمكانيات في النواحي الفنية لكشف الحادث وإعلان النتائج التي توصلت إليها التحقيقات فور اكتمالها. جاء ذلك لدى وصول وزير الخارجية مطار القاهرة الدولي عائدًا من فيينا.

وأكد الوزير أنه علينا الحذر فيما يجري نشره عن الحادث ولأن هناك إجراءات تتخذ من بعض الدول الآخري تجاه الحادث للإيحاء بما ليس حقيقي تجاه الحادث مما يوثر على الاقتصاد المصري ويؤدي إلى أضرار ويجب علي تلك الدول أن تراعي العلاقات التي تربطها بمصر ولا تفترض أي شيء إلا عندما تكتمل التحقيقات عن الحادث وتعلن، لأن الوقت لا يتحمل أي تكهن أو خلق نوع من البلبلة تحقق مصالح تلك الدول المغرضة.