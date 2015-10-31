سفير بريطانيا: "هندوس بنزين" خلال زيارة السيسى لتدشين مرحلة شراكة جديدة

قال سفير بريطانيا لدى القاهرة جون كاسن، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى المرتقبة لبريطانيا، هى أول زيارة لرئيس مصرى منذ عام 2002.

وأضاف "كاسن"، خلال لقائه بعدد من محررى رئاسة الجمهورية الرئاسة والمحريين الدبلوماسيين، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، إن بريطانيا تدشن مرحلة جديدة من الشراكة من أجل الإصلاح والاستقرار، ولن تنجح المنطقة دون مصر، لأنها دولة حاسمة فى المنطقة، وبريطانيا لن تتخلى عن مصر فى مواجهة التحديات الموجودة فى المنطقة وفى داخل مصر، مضيفاً:" هناك تحولات مهمة فى المنطقة، وبدون نجاح مصر لن تنجح أى جهود، لأن مصر دولة حاسمة، وبريطانيا لم تتخل عن مصر لمواجهة التحديات فى المنطقة، ولذلك فبريطانيا تريد أن تكون شريكا فعالا أمينا مخلصا وعمليا فى مصر، وبريطانيا لها مصالح مباشرة فى نجاح الرئيس السيسى نحو الاستقرار".

وأوضح أن الأحداث مهمة واستراتيجية والنتائج ستكون ملموسة على نجاح مصر والمصريين، ومصر وبريطانيا يدشنان مرحلة جديدة من الشراكة من أجل الإصلاح والاستقرار.

وتابع:"بريطانيا شريك مخلص لمصر، لذلك هناك استثمار على مستوى الشراكة، وهناك مصلحة لبريطانيا فى نجاح الرئيس السيسى فى استقرار البلاد، وتمكين الشباب وتوفير فرص اقتصادية للمصريين، ودمجهم فى العملية السياسية كأساس الاستقرار على المدى البعيد.

وأكد أن الشراكة بين مصر وبريطانيا، يجب أن تكون شراكة أفعال، قائلا:"لذلك خلال الزيارة سوف ندوس بنزين شوية".

وقال إنه التقى بنحو 15 وزيرا مصريا لدراسة كافة فرص الانتقال لمرحلة جديدة فى شراكة من أجل الاستقرار والإصلاح، متوقعاً أن يكون هناك إعلان عن حزمة اتفاقيات خلال الزيارة وفق النقاش بين الرئيس السيسى، ورئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون.

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