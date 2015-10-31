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بالفيديو.. محلب لسكان الدير المنحوت: الدولة تحميكم.. وراهب مشلوح يرد: أشك

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بالفيديو.. محلب لسكان الدير المنحوت: الدولة تحميكم.. وراهب مشلوح يرد: أشك بالفيديو.. محلب لسكان الدير المنحوت: الدولة تحميكم.. وراهب مشلوح يرد: أشك
حصلت "اليوم السابع" على لقاء المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات، مع سكان الدير المنحوت فى وادى الريان، لإقناعهم بضرورة السماح لمسار طريق "وادى الريان – الواحات البحرية" بالمرور فى أراضى الدولة المعتدى عليها من جانب سكان الدير.

وقال المهندس إبراهيم محلب خلال الفيديو الذى تنفرد "اليوم السابع" بعرضه، إن "طريق" وادى الريان – الواحات البحرية"، تم وضع محددات مهمة جدا له، وكنا حريصين على ألا يتسبب فى أى إزعاج للدير أو أى منشآت بداخله، وهو هينفع الدير مش هيضره، بل بالعكس هيخلق وسيلة مواصلات قريبة منكم، وسيخلق شريان حياة جديد".


>وأضاف محلب خلال الفيديو: "الرئيس عبد الفتاح السيسى هو من كلفنى بالتحاور معكم والاستماع إليكم، فرد عليه أحد رهبان الدير: "ياريت تبلغنا سلامة".

واستطرد محلب: "الشبكة القومية للطرق لازم تتنفذ فى وقت مضغوط جدا، وفقا لتوجيهات الرئيس السيسى، لأنها هتعود بالخير على بلدنا، والرئيس فكر التنمية بالنسبة له أمر مهم جدا عشان الشباب يشتغل والدنيا تتحرك، وإحنا عاوزينكم عون لنا فى هذا الموضوع والمهندسين هيعرضوا الموقف معاكم عشان نشوف انسب الحلول".

وخلال الفيديو قال أحد المهندسين المسئولين عن تنفيذ مشروع طريق "وادى الريان – الواحات البحرية" إن هناك مخطط عمل محطة بنزين، من خلال بعض الشركات، من أجل إحياء المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة من المحلات وسوبر ماركت ومحطات خدمة.
>من جانبه، رد راهب الدير المنحوت – المستبعد من الكنيسة القبطية – على مهندس هيئة الطرق والكبارى قائلا: "الكلام اللى حضرتك قلته جميل جدا، وطالما الناس القائمين على خدمة البلد، اللى ربنا اختارهم ووكلهم هم مصدر ثقة".

وأضاف الراهب: "السور جاء بعد ثورة 25 يناير 2011، المساجين هجموا علينا وعاوزين أكل وفلوس، إحنا عملنا السور عشان نحمى نفسنا، إنما الأرض أرض الدولة، إخواتنا العرب جاءوا قالوا دى أرض أهلنا وجدودنا وهجموا علينا وضربوا نار، وكانت مهاترات كبيرة انتهت بالسور اللى هما عنده آخر طوبة فيه عندنا زرعوا نخلة وفى أول طوبة زرعوا نخلة".

وفى نهاية الحديث بعد فشل محلب الوفد المرافق له من المهندسين المسئولين عن طريق وادى الريان – الواحات البحرية، قال المهندس إبراهيم محلب، القانون بيقول إن أى حاجة ممكن يكون فيها نزع ملكية للمصلحة العامة، وعلى الرغم من ذلك إحنا جينا لغاية هنا عشان نوائم بين التنمية ومحبتكم، لأن أنتو عندكم خوف من الموضوع.. وهنا قاطعه الراهب المشلوح: "خوف مبنى على الواقع اللى شوفناه"، فرد محلب: "الدولة قادرة أنها تحمى كل واحد فيكم".. فقاطعه الراهب قائلاً: "أشك".

وأضاف محلب فى نهاية اللقاء: "خلينا نفكر بقى وانتو تفكروا وربنا هينور طريقنا بإذن الله".


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