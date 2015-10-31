اليوم السابع يطلق خدمة "تيكرز" لتصفح أحدث 100 خبر عاجل فى صفحة واحدة

استمرارا للخدمات التى يقدمها "اليوم السابع" لقرائه فى مصر والعالم العربى، بما يسهل إطلاعهم على الأخبار العاجلة فى أسرع وقت، يطلق "اليوم السابع" خلال ساعات خدمة "تيكرز" التى تتيح لمتصفحى الموقع الإلكترونى الحصول على أحدث 100 خبر عاجل مرة واحدة، كما يمكن للمتصفح وفقاً للخدمة الجديدة الحصول على أخبار أكثر بالضغط على كلمة "المزيد" أسفل الصفحة ليحصل على 25 خبرا عاجلا آخر، لتقدم هذه الخدمة الجديدة أهم الأخبار على الموقع من خلال صفحة واحدة، وبطريقة تصفح أسهل للقراء.

إذ أن الخدمة الجديدة ستسهل للقارئ الإطلاع على الأخبار العاجلة مرة واحدة، مما سيساعد على توفير وقت المتصفح، خاصة أنها تتيح 100 خبر فى صفحة واحدة.

ويمكن للقارئ الدخول على خدمة "التيكرز" من خلال الصفحة الرئيسية لـ”اليوم السابع” أو من خلال الدخول المباشر عبر لينك.

tickers.youm7.com

وستظهر صفحة تيكرز اليوم السابع بالشكل التالى:



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