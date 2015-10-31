صور| اجتماع اللجنة العليا بأسوان لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر

أعلن محافظ أسوان مصطفي يسري عن أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى سيتم بدء التشغيل التجريبى لمصنع مصر / أسوان لتصنيع وتعبئة وتغليف الأسماك نهاية الأسبوع الحالى بعد الإتفاق مع رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين بتوريد 5 طن يومياً من الإنتاج السمكى لبحيرة ناصر كمرحلة أولى تزيد بعد ذلك لـ 10 طن يومياً لتصل إلى 40 طن يومياً وهى الطاقة الإنتاجية للمصنع والتى سيتم توزيعها على مستوى الجمهورية بمنافذ الشركة وأيضاً منافذ وجمعيات وزارة التموين والجامعات المصرية .

جاء ذلك أثناء إجتماع اللجنة الإشرافية العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر برئاسة محافظ أسوان وبحضور الدكتور محمد عبد الباقى رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية ، وأيضاً محمد الفقى رئيس الإتحاد التعاونى للثروة المائية ، بجانب رؤساء جمعيات الصيد ومشايخ الصيادين و مسئولي مصنع مصر / أسوان والهيئات التنفيذية والجهات الشرطية والأمنية المعنية .

وشدد محافظ أسوان على ضرورة الألتزام من قبل الجهات المعنية بوقف كافة أعمال الصيد داخل المسطح المائى للبحيرة لمدة شهرين تبدأ من 15 مارس وحتى 15 مايو فى ظل حالة الإستقرار الأمنى الحالية وذلك للعمل على تنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج السمكي الذي يتميز بالأسماك الأورجنيك حيث أنها تعتبر الفترة التى تشهد عملية النمو للزريعة السمكية بالمرابي الطبيعية ، وخاصة أن بحيرة ناصر تعرضت للتجريف خلال 4 سنوات منذ عام 2011 نظراً للظروف الأمنية التى شهدتها البلاد ، مؤكداً على أنه سيتم مراعاة الظروف المعيشية لحوالى 22 ألف صياد خلال فترة التوقف ، وخاصة أنه تم الاتفاق مع هيئة الثروة السمكية علي جدولة المستحقات المتأخرة لجمعيات الصيد وهي أسوان الأم والنوبية والتكامل ورعاية الصيادين من خلال صرف حوالي 1.4 مليون جنيه وهي قيمة المبالغ المحصلة عن الانتاج السمكي للبحيرة لصالح الصيادين والجهات العاملة بواقع 250 جنيه عن كل طن أسماك طازجة و 5 جنيهات عن كل صفيحة أسماك مملحة حيث توزع هذه المبالغ في صورة أجور وتأمينات ورعاية للصيادين .

وكشف مصطفي يسري عن أن المحافظة ستقوم بتركيب 40 عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية بتكلفة 600 ألف جنيه من موازنتها المالية بمناطق تجمعات الصيادين جنوب البحيرة كمرحلة أولي ضمن الاهتمام بتحسين الظروف المعيشية للصيادين في هذه المناطق النائية ، كما طالب يسري من جمعيات الصيد بتخصيص حصة لمحافظة أسوان من الإنتاج السمكي بشكل يومي يتم بيعها بأسعار الجملة التي يورد بها من موانئ الصيد من أجل توفير البروتين للمواطن البسيط بأسعار مناسبة حيث ستقوم المحافظة باستلام هذه الحصة وتوزعها بالتنسيق مع الجمعيات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة .

ومن جانبه قال محمد عبد الباقي بأن هذه الزيارة الميدانية لمحافظة أسوان تأتي كأول نشاط ميداني له عقب توليه مسئولية هيئة الثروة السمكية وهو الذي يعكس حرص وزارة الزراعة والهيئة علي الاهتمام بتنمية الثروة السمكية داخل أكبر البحيرات الصناعية في العالم ، مشيراً إلي أن هناك تكاتف من قبل جميع الجهات في الدولة لدعم الصياد وتقديم كافة أوجه الرعاية والخدمات له مع تذليل العقبات والمشاكل بوضع حلول عاجلة للوصول إلي أعلي المعدلات من الإنتاج السمكي .. هذا وقد تم الإتفاق خلال الاجتماع على وضع آلية بين إدارة مصنع مصر / أسوان وجمعيات الصيد لتوريد الكميات المطلوبة بشكل يومى من الأسماك لتحقيق المردود الإقتصادي بزيادة القدرة التنافسية للمنتج المصرى مع خفض أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة للمستهلك بعد التعبئة بالأسواق المحلية .

وفي نفس السياق أكد المهندس عادل مأمون عضو مجلس إدارة الشركة على جاهزية تشغيل المصنع فور الإنتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة التى شهدها المصنع بعد 15 عاماً من التوقف وذلك بتكلفة تجاوزت 4 مليون جنيه شملت رفع كفاءة مصنع تصنيع وتجفيف الأسماك وخط الإنتاج داخل المصنع ، بجانب مخازن التبريد ، وأنفاق التجميد ، وثلاجات حفظ الأسماك ، فضلاً عن مصنعين آخريين لإنتاج الثلج وبودرة العلف ، لافتاً إلى أنه تم أيضاً إجراء أعمال الصيانة لعدد 2 لنش مجهزة بكافة الأمكانيات سعة كل منها 25 طن وذلك ، وخاصة أنه سيتم الأعتماد على الإنتاج السمكى بالمسطح المائى فى المنطقة المحددة للشركة بجانب الوارد من جمعيات الصيد ، وهو الذى سيساهم فى إنتاج 100 طن من ألواح الثلج أيضاً علاوة علي 30 طن بودرة علف من مخلفات الأسماك ، كما سيتم الاستعانة بالعمالة المدربة في الأعمال المباشرة والتي تم تسريحها عقب توقف العمل بالمصنع مع الاستعانة بتشغيل الشباب في الأعمال الغير مباشرة حيث كان يصل عدد العمالة المباشرة والغير مباشرة إلي حوالي 1500 عامل .