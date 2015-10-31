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فيريرا يتجه لتصعيد ناشئي الزمالك لمواجة غياب النجوم

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فيريرا يتجه لتصعيد ناشئي الزمالك لمواجة غياب النجوم فيريرا يتجه لتصعيد ناشئي الزمالك لمواجة غياب النجوم

قرر جيسوالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، إعطاء فرصة لناشئ القلعة البيضاء، بفترة توقف الدوري الممتاز، حيث سيقوم بتصعيد عدد من اللاعبين للتدريبات الجماعية بالفريق الأول، لمشاهدتهم والحكم عليهم.

وينسق فيريرا، مع مسئولي قطاع الناشئين بالزمالك برئاسة أشرف قاسم، لترشيح أفضل اللاعبين لانضمامهم بالتدريبات سعيًا لتصعيد أحدًا منهم الفترة المقبلة.

الجدير بالذكر، أن فترة توقف الدوري، ستشهد انضمام عدد من لاعبي الفريق الأول بالزمالك، إلي صفوف منتخب ، وبالتالي سيعوض البرتغالي، النقص العددي في المران عن طريق الناشئين.

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