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كوكا يسجل أول أهدافه مع براجا في الدوري البرتغالي أمام بيلينينسيش

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كوكا يسجل أول أهدافه مع براجا في الدوري البرتغالي أمام بيلينينسيش كوكا يسجل أول أهدافه مع براجا في الدوري البرتغالي أمام بيلينينسيش

سجل المحترف المصري أحمد حسن كوكا هدفاً مع سبورتينج براجا بالدوري البرتغالي وذلك خلال مباراة بيلينينسيش في الجولة التاسعة من البطولة.

ودخل كوكا في التشكيل الأساسي للمباراة بعد غيابه عن مباراة بنفيكا في الجولة الماضية بسبب تواجده في القاهرة لتلقيه العزاء في وفاه والده.

وأحرز كوكا هدفا في الدقيقة 39 من زمن اللقاء ليصبح أول هدف له مع براجا في الدوري البرتغالي هذا الموسم ويرفع رصيده إلى هدفين في الدوري بهدفه في الجولة الأولي مع فريقه السابق ريو أفي.

ورفع كوكا رصيده من الأهداف منذ انتقاله لبراجا إلى 3 أهداف بواقع هدفين في بطولة الدوري الأوروبي أمام جرونيجين الهولندي ومارسيليا الفرنسي وهدف في الدوري أمام بيلينينسيش. 

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