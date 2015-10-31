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ضبط فتاة متنكرة في زي ملابس العمليات الخاصة (صورة)

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ضبط فتاة متنكرة في زي ملابس العمليات الخاصة (صورة) ضبط فتاة متنكرة في زي ملابس العمليات الخاصة (صورة)

تمكنت رجال المباحث بقسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة، اليوم السبت، من ضبط فتاة داخل محطة القاهرة ناحية رمسيس تتنكر في زي ملابس«أميرية خاصة بوزارة الداخلية، أفرول عمليات خاصة أسود اللون».

وعثر رجال المباحث مع المتهمة على كارنية منسوب صدوره إلى معهد هندسة العلوم العسكرية والتكنولوجيا الفرقة الأولى ومثبت عليه صورة شخصية لها «بملابس سترة وكاب كحلي دون رتب»، وباستعلام إدارة الشرطة العسكرية، أفادت بعدم وجود معهد بهذا الاسم تابع للقوات المسلحة، وحرر المحضر رقم 37/261 أحوال قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة.

وبسؤال المضبوطة، قالت: «أن المعهد خاص، ويقع في منطقة وادي حوف بحلوان، وأنها ارتدت تلك الملابس لالتقاط الصور التذكارية مع أصدقائها لإعجابها الشديد بالملابس العسكرية والشرطية، خاصة بعد أن أبلغوها مسؤولي المعهد، أنه يؤهلهم بعد التخرج للعمل بالقوات المسلحة أو الشرطة».

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