تخلصي من البقع الداكنة بـ 4 خلطات

الشمس هي مصدر ممتاز لفيتامين D، ولذلك فهي تعمل على نضارة البشرة وتغذيتها. إلا أنّ التعرض المستمر لأشعة الشمس وبالأخص في أوقات الذروة قد تؤثر بالسلب على بشرتك مما يؤدى إلى احمرارها وظهور الندبات عليها، كما أنها قد تؤدي إلى سرطان الجلد. ولذلك عليك تجنب التعرض المباشر والمستمر لأشعة الشمس القاسية حتى لا تؤذي بشرتك.

وللتخلص من أضرار الشمس كالاحمرار أو التورم أو البثور عليك باستخدام هذه الأقنعة المميزة:

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1.قناع الليمون: يعتبر الليمون من الحمضيات ذات خصائص التبيض الطبيعي، كما أنه فعال لإزالة عوامل الشمس من البشرة؛ كل ما عليك فعله للاستفادة من خصائصه المبيضة هو تمرير نصف ليمونة على بشرتك بعد تعرضها لأشعة الشمس لتساعدي بشرتك على التخلص من آثار احمرار الشمس على الفور.

2.قناع الطماطم: تساعد الطماطم على إزالة سموم البشرة والتخلص من الندبات الناتجة عن تعرض البشرة لأشعة الشمس، كما أنّ اللبن يساعد على تقشير الجلد وإزالة الخلايا الميتة؛ استفيدي من اللبن والطماطم معًا عن طريق مزج ملعقتين من اللبن+ ملعقة من معجون الطماطم، ضعيهم على بشرتك واتركيها لربع ساعة، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.

3.قناع البابايا: تحتوي البابايا على مواد غذائية رائعة لإشراق البشرة وتقشيرها، كما أنها تساعد على إزالة جميع البقع الداكنة من البشرة؛ امزجي كوبًا من البابايا + ملعقةً من الزبادي+ ملعقةً من العسل وضعيهم على بشرتك لعشر دقائق، ثم اغسلي بشرتك بالماء البارد.

4.قناع جوز الهند: يعمل هذا القناع على توهج البشرة الباهتة ونضارتها، استفيدي منه عن طريق مزج ملعقتين من حليب جوز الهند+ ملعقة من العسل+ ملعقة من عصير الليمون حتى تحصلي على عجينة متجانسة، اتركيها على بشرتك لعشر دقائق، ثم افركي بشرتك بمنشفة دافئة.

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