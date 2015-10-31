أخبار عاجلة

حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
الشرطة تعيد "كفيف" لأسرته بعد تغيب 10 سنوات -
عاجل| حريق بقسم شرطة بولاق الدكرور والدفع بعدد كبير من سيارات الإطفاء.. والداخلية تصدر بيان تكشف تفاصيل وسبب الحريق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

مفاجأة: طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك

Google+ Print
مفاجأة: طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك مفاجأة: طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك

السبت 31-10-2015 17:39

هل فكرت يوماً في حماية بشرتك من البقع الخضراء التي تظهر عند ارتداء أحد قطع الإكسسوارات ذات المعدن الرخيص!! فقد يكون لديك بعض قطع الإكسسوارات الأنيقة المفضلة لديك لكنها دائماً ما تحول جلدك إلى اللون الأخضر عند ارتدائها، فما الحل؟!!
يمكنك الاستفادة من طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك من هذا الأمر، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة رقيقة جدًا من الطلاء الشفاف على قطع الإكسسوارات الخاصة بك، فهذا الأمر سيعمل على وضع طبقة عازلة بين المعدن الرخيص وجلدك.
هل أعجبك هذا الأمر؟!! قد تستفيدين من الطلاء الشفاف أيضاً إذا كان جوربك أو أحد ملابس النوم الخاصة بك به ثقب صغير، ضعي به نقطة واحدة من طلاء الأظافر الشفاف حتى تحلي هذه المشكلة؛ فالطلاء الشفاف له الكثير من الفوائد المبتكرة الأخرى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي