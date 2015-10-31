مفاجأة: طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك

هل فكرت يوماً في حماية بشرتك من البقع الخضراء التي تظهر عند ارتداء أحد قطع الإكسسوارات ذات المعدن الرخيص!! فقد يكون لديك بعض قطع الإكسسوارات الأنيقة المفضلة لديك لكنها دائماً ما تحول جلدك إلى اللون الأخضر عند ارتدائها، فما الحل؟!!

يمكنك الاستفادة من طلاء الأظافر الشفاف لحماية بشرتك من هذا الأمر، كل ما عليك فعله هو وضع طبقة رقيقة جدًا من الطلاء الشفاف على قطع الإكسسوارات الخاصة بك، فهذا الأمر سيعمل على وضع طبقة عازلة بين المعدن الرخيص وجلدك.

هل أعجبك هذا الأمر؟!! قد تستفيدين من الطلاء الشفاف أيضاً إذا كان جوربك أو أحد ملابس النوم الخاصة بك به ثقب صغير، ضعي به نقطة واحدة من طلاء الأظافر الشفاف حتى تحلي هذه المشكلة؛ فالطلاء الشفاف له الكثير من الفوائد المبتكرة الأخرى.