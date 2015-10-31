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جديد سيلفي فم السمكة لـ تكبير الشفاه

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جديد سيلفي فم السمكة لـ تكبير الشفاه جديد سيلفي فم السمكة لـ تكبير الشفاه

وداعاً لموضة وجه البطّة أو ما عرف بـ "Duck Face" في صور السيلفي، وها هو شكل جديد ينتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لتكبير الشفاه عند التقاط الصور على شكل فتحة فم السمكة Fish Gape.

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إذا قمت بجولة سريعة على آخر صور النجمات، ستلاحظين أنّ موضة الشفاه المقلوبة ولّت، وها هنّ يجتمعن حول شكل واحد لافت وجذّاب. والمميّز أنّ هذه الطريقة في التقاط الصور تجعل الشفاه تبدو أكبر. وهذا ما يضيف سحراً لافتاً إلى الصور.

بالصور نجمات يشبهن البطة وأخريات القطة!

أما أنت سيدتي، إذا كنت تريدين تكبير شفتيك في صور السيلفي على شكل Fish Gape اتبعي هذه الخطوات:
-فكّري في الحيوانات المائية كيف تفتح فمها لتتنفس، من ثم حاولي تقليدها.
-ارخي فكك، كي يظهر جزء صغير من أسنانك.
-ثم اسحبي فكك السفلي قليلاً إلى الأمام.
-اغمضي عينيك قليلاً، للحصول على نظرة جذابة.
-والآن، التقطي صور السيلفي، ولاحظي الفرق.

بعد متابعة الصور، ستلاحظين أنّ هذه الطريقة لم تعد فقط لالتقاط السيلفي، إذ أنّ النجمات استخدمنها في إطلالاتهن على السجادة الحمراء. وها هنّ يظهرن بصور تسلط الضوء على جاذبيتهن. ويمكننا القول إنّ جيجي الحديد بدت الأجمل في Fish Gape اذ أظهرت شفتيها كبيرتين ممتلئتين ومرسومتين بشكل لافت.
والآن، دورك سيدتي،التقطي صورة سيلفي عل شكل Fish Gape وشاركينا رأيك، هل أحببت هذه الطريقة؟

 

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سيدتي

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