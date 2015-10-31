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«النيابة العامة» تباشرالتحقيقات في حادث الطائرة الروسية بمفردها

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«النيابة العامة» تباشرالتحقيقات في حادث الطائرة الروسية بمفردها «النيابة العامة» تباشرالتحقيقات في حادث الطائرة الروسية بمفردها

أكدت النيابة العامة أنها تباشر وحدها كافة إجراءات التحقيق القضائية، في حادث طائرة الركاب المدنية الروسية المنكوبة التي سقطت صباح اليوم بشبه جزيرة سيناء.

وأشارت النيابة العامة، -في بيان لها- أوردته وكالة أنباء «الشرق الأوسط» مساء السبت، إلى أنها فور تلقيها الإخطار بسقوط الطائرة في شمال سيناء، قرر النائب العام بندب فريق تحقيق من أعضاء المكتب الفني للنائب العام ونيابة استئناف الإسماعيلية ونيابة شمال سيناء الكلية، للانتقال إلى موقع الحادث لإجراء المعاينات اللازمة لحطام الطائرة المنكوبة، ومناظرة جثامين الضحايا ومباشرة كافة إجراءات التحقيق.

وأضافت النيابة أنها أمرت بتشكيل اللجان الفنية المختصة وصولاً إلى سبب الحادث، وأن فريق العمل من أعضاء النيابة العامة انتقل على الفور إلى موقع الحادث وباشرت النيابة إجراءات التحقيق اللازمة.

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