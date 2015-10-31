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مرشحين مستقلين بالسويس يستغلون شعار “في حب مصر” للترويج لأنفسهم‎

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مرشحين مستقلين بالسويس يستغلون شعار “في حب مصر” للترويج لأنفسهم‎ مرشحين مستقلين بالسويس يستغلون شعار “في حب مصر” للترويج لأنفسهم‎

قام بعض أنصار مرشحي مجلس النواب المستقلين بالسويس بالترويج لانفسهم قبل بدأ حملة الدعاية رسميًا يوم الإثنين القادم، بوضع شعار تحالف “في حب ” على دعايته كنوع من الكسب السياسي لهم بعد نتائج المرحلة الاولى التي حققها في حب مصر.

ولقى هذا الأمر هجوم على المرشحين من قبل بعض النشطاء والمواطنين، مؤكدين أن هذا الأمر نوع من الاستغلال الغير مستحق خاصة وأن هؤلاء المرشحين لا ينتموا لتحالف في حب مصر الذي يستهدف فقط مرشحي القوائم وليس الفردي.

يذكر أن 4 مرشحين بالسويس ينتمون لمحافظات صعيدية بالسويس عقدوا لقاء مع قيادي بقائمة في حب مصر الأسبوع الماضي حتى يحصلوا على دعم شعبي لهم.

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