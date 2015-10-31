لجنة تقييم الأداء الإعلامي لتغطية الانتخابات: قناة النهار الأفضل.. ولم ترتكب أي أخطاء مهنية

كتبت – إنجي لطفي

قال الدكتور حسن عماد مكاوي، رئيس لجنة متابعة ورصد وتقييم الأداء الإعلامي والإعلاني التابعة للجنة العليا للانتخابات، إن قناة “النهار” هي القناة الأولى في التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية 2015، موجهًا الشكر لها لعدم ارتكابها أية أخطاء مهنية أثناء تغطية المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة اليوم، في الطابق التاسع بمني ماسبيرو.

يذكر أن المؤتمر كشف عن القنوات المخالفة للمعايير المهنية والإعلامية خلال تغطية الانتخابات البرلمانية مثل: قنوات الحياة ودريم والمحور وسي بي سي والفراعين والعاصمة وصدي البلد.