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"أنا مش عارفنى أنا توهت منى" رجل لا يعرف نفسه فى المرآة بسبب اضطراب نادر

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"أنا مش عارفنى أنا توهت منى" رجل لا يعرف نفسه فى المرآة بسبب اضطراب نادر "أنا مش عارفنى أنا توهت منى" رجل لا يعرف نفسه فى المرآة بسبب اضطراب نادر
على طريقة أغنية عبد الباسط حمودة "أنا مش عارفنى أنا توهت منى" كشف الأطباء عن حالة جديدة وصفوها بأنها نادرة وتسبب عدم تعرف الإنسان على نفسه عندما ينظر فى المرآة .

وكشف التقرير الذى نشره موقع "livescience" الإلكترونى عن حالة رجل مسن يبلغ من العمر 78 سنة ويعيش فى فرنسا ورمز له الموقع باسم مستر "ب"، والذى أبلغ عن وجود رجل غريب بمنزله عندما نظر فى المرآة ولم يتعرف على نفسه.
>جاء فى تقرير الحالة الخاصة بهذا المسن أنه لاحظ وجود شخص غريب فى مرآة الحمام ينظر له ويشبهه كثيرًا فى الشكل والأسلوب والشعر والخصائص والحجم وكل شىء، كما أنه تحدث معه وتعجب أن هذا الرجل يعلم الكثير عنه، ما جعله يحضر الطعام أمام المرآة بأدوات خاصة لشخصين لتناول الطعام معًا.

وتغيرت الأحداث مؤخرًا بعد أن أخبر المريض ابنته بأن الشخص الغريب أصبح عنيفًا، ما جعلها تقرر أن تذهب به إلى المستشفى خوفًا عليه من هذه الحالة، وبعد الفحص قام الأطباء بتشخيص حالة الرجل بأنها نوع نادر من الاضطرابات العصبية تسمى بمتلازمة capgras غير النمطية لأنه فى الحالة العادية لهذا الاضطراب لا يتعرف الشخص على أفراد أسرته أو أصدقائه ويراهم أشخاصا آخرين، ولكن ما حدث فى هذه الحالة أن الوهم انعكس على الرجل نفسه.

تعامل الأطباء مع الحالة بإعطائها مضادات ذهان للقضاء على وهمه، وكذلك علاجات مضادة للقلق لأنه يعيش حالة من التوتر والقلق والعصبية خوفا من الشخص الغريب العنيف الذى يعيش معه.
>جدير بالذكر أن هذه الحالة تم علاجها بعد 3 شهور من تعاطى الأدوية بانتظام، واختفى الشخص الغريب من حياة مستر "ب" للأبد، وأكد الأطباء أن هذه الحالة نادرة ولم تحدث إطلاقا على مر التاريخ إلا مرتين فيما قبل.

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مصر 365