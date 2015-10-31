أخبار عاجلة

حظك اليوم برج السرطان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الجوزاء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الثور السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
صور| «أمن دمياط» يحتفل مع 1200 طفل بيوم اليتيم -
فيديو| تبيع إنتاجها للدولة بهذا الثمن.. أول محطة طاقة شمسية بالصعيد -
مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا -
صور| الاحتفال بيوم اليتيم في حديقة التاريخ ببورسعيد -
حظك اليوم برج الحمل السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم السبت 8 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
بالصور.. ماراثون للأطفال وألعاب ترفيهية احتفالاً بيوم اليتيم في السويس -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

باحث فى الدواء: الإسراف فى جرعات الباراسيتامول يسبب الفشل الكبدى

Google+ Print
باحث فى الدواء: الإسراف فى جرعات الباراسيتامول يسبب الفشل الكبدى باحث فى الدواء: الإسراف فى جرعات الباراسيتامول يسبب الفشل الكبدى
الباراسيتامول هو المادة المسكنة الأشهر على الإطلاق ويتناوله الكثيرون لتخفيف الآلام، بل إن البعض يتناوله بصوره شبه يومية، وهو خطر صحى كبير.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد أنه على المسرفين فى استهلاكه الانتباه إلى أن الباراسيتامول يدخل فى معظم الأدوية، ولذا فتخطى جرعة التعاطى عن 4 ملى جرام يوميًا يجعله يتحول إلى مادة سامة داخل الكبد وقد يؤدى إلى الفشل الكبدى.

وعلى الرغم من أن الباراسيتامول آمن على الجسم فى جرعاته المناسبة، كما أنه آمن على الجنين فى بطن الأم بنسبة 100% ومن الممكن تناوله مع الطعام لتقليل آثاره على المعدة، إلا أنه لابد من الرجوع إلى الطبيب فى حالة زيادة الجرعة عن 10 أيام من التعاطى.

كما أكد مروان أنه لا بد من التوقف فورًا عن تعاطى الباراسيتامول حال وجود أى تورمات أو آلام فى البطن أو اصفرار فى العين أو تغيير لون البراز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365