باحث فى الدواء: الإسراف فى جرعات الباراسيتامول يسبب الفشل الكبدى

الباراسيتامول هو المادة المسكنة الأشهر على الإطلاق ويتناوله الكثيرون لتخفيف الآلام، بل إن البعض يتناوله بصوره شبه يومية، وهو خطر صحى كبير.

الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، أكد أنه على المسرفين فى استهلاكه الانتباه إلى أن الباراسيتامول يدخل فى معظم الأدوية، ولذا فتخطى جرعة التعاطى عن 4 ملى جرام يوميًا يجعله يتحول إلى مادة سامة داخل الكبد وقد يؤدى إلى الفشل الكبدى.

وعلى الرغم من أن الباراسيتامول آمن على الجسم فى جرعاته المناسبة، كما أنه آمن على الجنين فى بطن الأم بنسبة 100% ومن الممكن تناوله مع الطعام لتقليل آثاره على المعدة، إلا أنه لابد من الرجوع إلى الطبيب فى حالة زيادة الجرعة عن 10 أيام من التعاطى.

كما أكد مروان أنه لا بد من التوقف فورًا عن تعاطى الباراسيتامول حال وجود أى تورمات أو آلام فى البطن أو اصفرار فى العين أو تغيير لون البراز.