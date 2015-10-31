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أثناء فترة الحمل.. اشربى مية كتير والعبى رياضة

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أثناء فترة الحمل.. اشربى مية كتير والعبى رياضة أثناء فترة الحمل.. اشربى مية كتير والعبى رياضة

الحمل


>تعد فترة الحمل من أصعب الفترات التى تمر بها المرأة، وهذه الفترة تتطلب الكثير من الإرشادات التى ينصح بإتباعها بشكل دائم للحفاظ على صحة الأم والجنين.

الحمل والقلق والرعب


>وحول هذا، يؤكد الدكتور وائل البنا استشارى النساء والتوليد، أن هناك نسبة كبيرة من السيدات أثناء فترة الحمل ينتابهن الشعور بالقلق والرعب على صحتهن وصحة الجنين، ولكن عند اتباع النصائح الهامة التى يقدمها الطبيب المتابع، يمكن تلافى كل المخاطر والأضرار خلال هذه الفترة التى تستغرق الـ9 أشهر بأمان تام.

نصائح للمرأة الحامل يجب اتبعاها أثناء فترة الحمل


>ولذا فعلى المرأة الحامل اتباع بعض النصائح التى يقدمها استشارى النساء والتوليد، وذلك لتجنب حدوث أية مضاعفات أثناء فترة الحمل، ومنها:
>1- شرب 2 لتر من المياه خلال اليوم.
>2- تجنب التعرض لأشعة الشمس، ولذلك عليها الوقوف فى الظل.
>3- اصطحاب كرسى صغير فى كل مكان تذهب إليه وذلك للجلوس فى حالة شعورها بضغط على القدم.
>4- الإكثار من تناول الخضراوات والفواكه.
>5- ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التى تحافظ على صحة المرأة أثناء فترة الحمل.
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