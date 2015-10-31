«عُطل فني» الاحتمال الأقرب لسقوط الطائرة الروسية في سيناء

تقرير- محمد الموجي

في تمام الساعة الـ 5:51 من صباح يوم السبت 31 /10 /2015 ، تقلع الطائرة «ايرباص إيه-321» من مطار شرم الشيخ بمصر متجهة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية، على متنها 224 شخصًا، إلى أن تختفي عقب 23 دقيقة من إقلاعها، لتعلن الحكومة المصرية في بيان لها عن سقوط الطائرة دون أن تعلن عن سبب سقوط الطائرة حتى الآن.

يقول اللواء طيار هشام الحلبي، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، لوكالة «ONA»، إن الجهات الرسمية لم تعلن حتى الآن أي أسباب لسقوط الطائرة، وكل البيانات التي تم تداولها عبر وسائل الإعلام حول ارتفاع الطائرة وسرعتها وطريقة سقوطها، ليست إلا اجتهادات شخصية، بل إن وبعضها من غير المختصين.

وأكد «الحلبي»، أن الدول وحدها من تستطيع رصد الطائرات عن طريق الرادار، وأن الإعلان عن سبب سقوط أي طائرة أمر ليس بسهل، ويحتاج لوقت كي يتم تحليل الصندوق الأسود وكافة العناصر المتبقية من الطائرة ووضعها جميعًا أمام لجنة التحقيق.

وفيما يخص إمكانية استهداف طائرة على ارتفاع يزيد عن 35 ألف قدم، أكد «الحلبي» أنه أمر مستحيل.

وقال جراهام بيرثويت، خبير أمن الطيران، إن هناك ملابسات في جميع المعلومات المتداولة عن الطائرة الروسية المنكوبة، وأن جميعها متضاربة وغير مفهومة.

وأكد بيرثويت أن جميع التقارير في الوقت الراهن لا يمكن أن تكون صحيحة، وأن التسرع في المعلومات الخاطئة حاليًا، سيكون مدمرًا، بحسب ما ذكرت “بي بي سي”.

وذكر محمد عطية زمزم، رئيس الشركة المصرية للمطارات السابق، أنه من المستحيل أن يتم استهداف الطائرة الروسية من جانب الجماعات الجماعات الإرهابية، مؤكدًا أن ارتفاع الطائرة 31 ألف قدم عن الأرض يجعل من المستحيل الوصول إليها بأى طريقة مهما كانت إمكانيات الإرهابيين.

ورجح «زمزم» فى تصريحات لقناة العربية الحدث، أن يكون عطل فنى وراء الحادث، مؤكدًا أن ارتطام الطائرة بالأرض يؤدى لانقسامها لأكثر من جزء واشتعال النيران بها.

من ناحية أخرى، صرح مصدر أمني، لوكالة الأنباء الألمانية، إنه تبين من الفحص الأولي للطائرة وذيلها، عدم تعرضها لأي عملية إرهابية، وإن الحادث طبيعي، نتيجةعطل فني أصاب الطائرة الروسية.

بينما قالت أوكسانا جولوفينا، المتحدثة باسم الخطوط الجوية الروسية، إن “فاليري نيموف” كابتن الطائرة المنكوبة لديه أكثر من 12 ألف ساعة من الخبرة في مجال الطيران.

وأضافت المتحدثة، لطيار وجميع من يعملون على الطائرة لديهم الكثير من الخبرة ولذلك “لا نعرف لماذا تحطمت الطائرة”، بحسب ما ذكرت وكالة “انترفاكس” الروسية.

قال مايكل روبرتسون، أحد العاملين ببرج مراقبة الطيران، إن الطائرة الروسية ظلت تصعد بطريقة طبيعية، وبعد حوالي 23 دقيقة وبعد ان اجتازت 30,000 قدم، بدأت فجأة تفقد سرعتها.

وأضاف روبرتسون في حديثه عن تفاصيل حادث الطائرة “تحولت السرعة فجأة من 400 عقدة إلى 62 عقدة، ثم بدأت في الهبوط فجأة وبمنتهى السرعة، وبعد 20 ثانية فقدنا الإشارة من الطائرة”.

وأكد روبرتسون، في حديثه للـ”بي بي سي”، أنه من الصعب تحديد أسباب سقوط الطائرة، ولكن التحول المفاجئ لسرعة الطائرة يوحي بأن شئ ما حدث.