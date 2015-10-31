رئيس الوزراء: انتشال 129 جثمانا لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء حتى الآن

قال رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، إنه تم انتشال 129 جثمانا لضحايا الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء حتى الآن، مشيراً إلى أن فريق روسي متخصص يصل، اليوم، إلى القاهرة للانضمام لفريق البحث.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن للإعلان عن تطورات حادث الطائرة الروسية المنكوبة، أن جهود البحث متواصلة عن مزيد من ضحايا الطائرة الروسية فى دائرة قطرها 8 كيلومترات، وأنه من المتوقع توسيع دائرة البحث.

وكانت الطائرة الروسية طراز “آير باص” 321 أقلعت من مطار شرم الشيخ صباح اليوم متجهة إلى مدينة سان بطرسبرج الروسية وتقل 224 شخصًا بينهم 7 من طاقم الرحلة.