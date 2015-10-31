طلاق عمران خان من زوجته الصحافية

أعلن لاعب الكريكيت الباكستاني السابق، الذي تحوّل إلى السياسة لاحقاً، عمران خان وزوجته ريهام خان، اليوم، أنهما شرعا في إجراءات الطلاق لينهيا بذلك قصة رومانسية شغلت الصحف الشعبية الدولية والناخبين الباكستانيين.



وغرّدت ريهام خان، المولودة في ليبيا، التي تزوجت عمران خان في يناير/ كانون الثاني الماضي على تويتر قائلة: "قررنا الانفصال والشروع في إجراءات الطلاق".



وعبّر عمران لاحقاً على تويتر عن بالغ احترامه لشخصية ريهام وشغفها بالعمل من أجل مساعدة المحرومين، وأضاف: "هذا وقت مؤلم لي ولريهام ولعائلتينا. أطلب من الجميع احترام خصوصيّتنا.



وكانت الصحافية، التي تقدّم نشرة الطقس على قناة BBC، قد لاقت انتقادات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مسلمين باكستانيين محافظين بعد الإعلان عن زواجها بخان وانتشار صور وتسجيلات فيديو لها على الشاشات بملابس غربية.



من ناحيته، حقّق عمران خان، الذي اكتسب سمعة بأنه كان متعدّد العلاقات في شبابه، قاعدة سياسية في شمال باكستان المحافظ، حيث أصبح حزبه ثالث أكبر حزب سياسي في انتخابات 2013.



وظهرت شائعات بشأن انتهاء الزواج لأوّل مرة في أغسطس/ آب الفائت، عندما كانت ريهام، المطلّقة سابقاً، والأم لـ3 أولاد، تشارك في حملة لدعم مرشح من حزب زوجها اثناء انتخابات تكميلية.



وسبق لخان الزواج بالبريطانية، جميما خان، ابنة رجل الاقتصاد، جيمس جولد سميث، وانتهى الزواج بعد 9 سنوات في عام 2004. وكان منافسو خان قد استغلوا مناسبة زواجه للهجوم عليه، عبر إبراز جذور جميما اليهودية.