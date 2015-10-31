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بالفيديو محمد صبحي متهم بالسرقة

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بالفيديو محمد صبحي متهم بالسرقة بالفيديو محمد صبحي متهم بالسرقة

السبت 31-10-2015 14:05

اتهامات بالسرقة وُجّهت إلى الفنان محمد صبحي، بعدما تمّ نشر برومو برنامجه الجديد "مفيش مشكلة خالص"، المزمع عرضه قريباً، إذ قارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين برومو صبحي وبرومو برنامج " "Oh my Godللإعلامي الشهير لويس سي كي ، وقد اكتشفوا أن برومو برنامج صبحي هو نسخة طبق الأصل من برومو البرنامج المذكور.

 محبو صبحي دافعوا عنه، مؤكدين أن أفكار البروموهات لا تخصّ الفنان نفسه، بل تخصّ القائمين على القناة، في وقت أعربوا عن خوفهم من أن يكون محتوى صبحي هو نفسه محتوى البرنامج الأجنبي.

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